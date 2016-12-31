Китайский клуб Тяньцзинь Сунцзян нацелился на хавбека Интера Эвера Банегу.
ФК Интер
31 декабря 2016, 09:16
Corriere dello Sport сообщает, что китайцы предлагают за аргентинца 15 млн. евро.
Сделка может состояться по той причине, что 28-летний аргентинец не входит в планы тренера Интера Стефано Пьоли.
Напомним, летом Эвер перешел в Интер из Севильи на правах свободного агента.
В текущем чемпионате он сыграл 15 матчей и забил 2 гола.
Не так давно Интер возглавил Стефано Пьоли. Издание пишет, что итальянский наставник не горит желанием продолжать отношения с Банегой.