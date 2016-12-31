Италия

Китайский клуб Тяньцзинь Сунцзян нацелился на хавбека Интера Эвера Банегу.

Corriere dello Sport сообщает, что китайцы предлагают за аргентинца 15 млн. евро.

Сделка может состояться по той причине, что 28-летний аргентинец не входит в планы тренера Интера Стефано Пьоли.

Напомним, летом Эвер перешел в Интер из Севильи на правах свободного агента.

В текущем чемпионате он сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

Не так давно Интер возглавил Стефано Пьоли. Издание пишет, что итальянский наставник не горит желанием продолжать отношения с Банегой.