Италия

Журналист Il Tempo Алессандро Аустини настаивает на том, что нынешний тренер Наполи Маурицио Сарри действительно встречался с Ювентусом.

Недавно Аустини написал, что Сарри встретился с представителями Ювентуса. Предполагается, что Старую Синьору летом может покинуть Массимилиано Аллегри и клуб уже начинает искать ему замену.

Впрочем, Сарри на пресс-конференции довольно гневно отреагировал на эти слухи и даже пригрозил судом.

"Я знаю об опровержении Сарри на пресс-конференции. Тем не менее, настаиваю абсолютно на всем, что написал", — заверил Аустини.

"Я хочу обратить внимание, что эта статья не порочила никого и я не пытаюсь украсть что-либо. Повторяю, встреча между Сарри и Ювентусом действительно была. Как я писал, для тосканского тренера было бы очень сложно возглавить Ювентус".

"Это была обычная встреча, лишь для того, чтобы понять намерения Сарри, ведь Макс Аллегри весьма заинтересован в Премьер-лиге и может покинуть клуб".

Предполагается, что Аллегри может сменить Венгера в Арсенале.

Сарри работает с Наполи с прошлого сезона. Он сумел привести команду, которая в предыдущем сезоне заняла лишь 5-е место, к серебряным медалям чемпионата Италии. После 23 туров нынешней кампании Партенопеи идут на 3-м месте, уступая 2 пункта Роме и 9 – Ювентусу. Также команде предстоит сыграть с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.