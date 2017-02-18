Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не придает особого значения тому, что некоторые футболисты выражают недовольство во время матчей.

Ранее в этом месяце Пауло Дибала убрал руку, чтобы избежать рукопожатия с Аллегри после своей замены. Стефан Лихтштайнер также не излучал особой радости, когда его меняли.

Вчера во время матча Ювентуса и Палермо (4:1) немного повздорил с Аллегри защитник Леонардо Бонуччи.

"Такие вещи случаются", — уверен Аллегри.

"У меня было 3 футболиста, которых требовалось заменить из-за судорог. Произошло недопонимание, но не проблема. Такое бывает".

"Учится ли Бонуччи уже сейчас, чтобы стать тренером? Возможно, он будет заниматься этим в будущем, хотя ему еще нужно многому научиться".