Италия

Главный тренер Ромы Лучано Спаллети летом может возглавить Ювентус.

Нынешний тренер Старой Синьоры Массимилиано Аллегри летом может покинуть Ювентус. В СМИ ходят слухи о том, что Аллегри может возглавить ПСЖ, Арсенал или Барселону.

Ювентус уже работает над поиском замены наставнику. Corriere della Sera сообщает, что боссы "бьянко-нери" достигли устной договоренности с Лучано Спаллетти, который сейчас тренирует Рому.

Контракт Спаллетти с римским клубом истекает в июне и стороны пока еще не обсуждали его продление. На одной из недавних пресс-конференций Лучано не стал исключать возможность работы с Ювентусом.