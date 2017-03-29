Италия

Левый защитник Ромы Эмерсон Палмьери получил итальянское гражданство и сможет играть за Скуадру Адзурру.

Как сообщает Gazetta dello Sport, 22-летний защитник Ромы Эмерсон Палмьери окончательно решил вопрос со своим футбольным гражданством и получил разрешение от ФИФА выступать за сборную Италии.

Воспитанник Сантоса, Эмерсон сыграл 15 матчей за юношескую сборную Бразилии (U-17), но ни разу не вызывался в национальную команду. Итальянский паспорт футболист, который провел в Роме на правах аренды сезон-2015/16 и окончательно перешедший в римскую команду в начале нынешнего сезона, получил благодаря тому, что его предки по материнской линии перебрались в Бразилию из итальянской Козенцы.

Вскоре главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура сможет рассчитывать еще на одного свежеиспеченного итальянца — опорного полузащитника Наполи Амаду Диавара. 19-летний уроженец Гвинеи получит итальянский паспорт в ближайшее время.