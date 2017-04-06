Италия

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли может трудоустроиться в Серии А.

Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба рассматривает вариант с приглашением аргентинского специалиста в летнее трансферное окно.

Идеальными вариантами для Интера по-прежнему являются Антонио Конте или Диего Симеоне, однако оба тренера наверняка останутся в своих командах – Челси и Атлетико соответственно. Поэтому боссы Нерадзурри направили свои взоры на наставника Севильи Хорхе Сампаоли.

В данный момент наставником Интера является Стефано Пьоли, который возглавил команду по ходу сезона вместо Франка де Бура.