Италия

Португальский нападающий Андре Силва стал самым дорогим приобретением Милана за 16 лет.

Ранее сообщалось, что нападающий Порту Андре Силва официально стал игроком итальянского клуба.

Сумма трансфера клубами не сообщалась, но в СМИ говорят о том, что игрок достался россонери за 38 млн евро. Таким образом, Силва стал вторым самым дорогим игроком в истории команды.

Дороже Миланом был приобретен лишь соотечественник Андре — Руи Кошта, которого купили у Фиорентины за 42 млн евро в 2001 году. На один миллион Силва опередил Филиппо Индзаги, за которого Ювентусу заплатили 37 млн евро.

Отметим, что Андре Силва стал уже четвертым приобретением Милана нынешним летом после Рикардо Родригеса, Матео Мусаккьо и Франка Кессье.