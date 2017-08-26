Италия

Подопечные Лучано Спалетти уступали в счете, но сумели переломить ход поединка, добыв важные три очка (3:1).

Первый домашний матч Ромы в новом сезоне на Стадио Олимпико стал знаменательным — это был первый поединок на этом стадионе, за которым легенда Ромы Франческо Тотти наблюдал в качестве "гражданского лица", а не находился на футбольном поле или, хотя бы, на скамейке запасных. Вторым занимательным событием стало то, что главный тренер первых гостей "джалоросси" в новом чемпионате — Лучано Спалетти, который два раза был алленаторе Ромы и которого очень невзлюбили тиффози римского клуба за то, как он поступал с тем же Тотти.

Подопечные Ди Франческо, как и подобает хозяевам поля, завладели игровым и территориальным преимуществом, постепенно наращивая темп игры у владений Хандановича. Первый опасный момент возник на 14-й минуте, когда Строотман разрядил свою пушку и попал в штангу. Досада на лицах римских болельщиков была недолгой, ведь уже на следующей минуте их команда открыла счет — Наингголан выполнил блестящий заброс на Джеко, Эдин принял мяч на грудь и вторым касанием уверенно отправил мяч в сетку ворот Хандановича — 1:0.

После забитого гола "джалоросси" продолжили владеть преимуществом в надежде развить свой успех. Опасно пробивал Джеко в дальний верхний угол, но Ханданович выручил свою команду в эффектном прыжке. Немного позднее штанга вновь спасла Интер от пропущенного гола — Дефрель покатил мяч под удар Наингголану, бельгиец мощным выстрелом сотряс каркас ворот. Перед самым перерывом был еще полумомент у Икарди, с ударом которого справился Алиссон.

В перерыве Спалетти решил, что нужно что-то менять в игре его команды, выпустив Жоау Мариу вместо Гальярдини, таким образом, угадав с заменой и усилив игру Интера впереди. Рома все равно не стеснялась атаковать, решив, что надеяться только на контратаки не стоит. Во время одного из подходов команды к воротам Хандановича Перотти вышел на ударную позицию и пробил из-за пределов штрафной площади — на этот раз гостей спасла перекладина.

А уже через две минуты подопечные Спалетти сравняли счет — на 67-й минуте Кандрева заметил открывшегося Икарди, отдав ему передачу, форвард принял мяч и вторым касанием отправил его в ближний угол ворот Алиссона — 1:1. Игроки Интера обрели уверенность в своих силах после забитого гола и через десять минут сумели выйти вперед — Перишич прошел по флангу, прострелил на Икарди, аргентинец принял мяч, развернулся и переиграл Алиссона — 1:2.

А еще через десять минут "змеи" добили соперника, обеспечив себе победный счет — на 87-й минуте Перишич ворвался в штрафную площадь и прострелил во вратарскую, куда набежал Весино и переправил мяч в сетку ворот — 1:3. В компенсированное время Интер вовсе мог довести счет до неприличного, но Рому спас Алиссон, который парировал удар Жоау Мариу.

Таким образом, Интер одержал выездную победу над Ромой впервые за девять лет, Лучано Спалетти с первого раза удалось то, чего не удавалось многим тренерам "нерадзурри". Миланский клуб добыл важнейшие три очка и присоединился в компанию к Ювентусу на вершине турнирной таблицы.

В 3-м туре Серии А Рома отправится в Геную в гости к Сампдории, а Интер примет на Сан Сиро дебютанта чемпионата — СПАЛ.

Рома — Интер 1:3

Голы: Джеко, 15 — Икарди, 67, 77, Весино, 87

Рома: Алиссон — Манолас, Фасио, Жуан, Коларов — Наингголан, Де Росси (Ундер, 83), Строотман — Дефрель (Эль Шаарави, 63), Джеко, Перотти (Тумминелло, 90+1)

Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Скриниар, Миранда, Нагатомо (Дальберт, 56) — Весино, Гальярдини (Жоау Мариу, 46) — Кандрева (Канселу, 84), Валеро, Перишич — Икарди

Предупреждения: Жуан — Кандрева