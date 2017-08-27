Италия

Итальянский клуб не намерен отпускать вратаря "даром".

ПСЖ ищет усиление на позицию вратаря и уже несколько недель пытается договориться с Наполи о приобретении Пепе Рейны.

По информации Sportitalia и Rai Sport, руководство соперников Шахтера в Лиге чемпионов намерено выручить за 35-летнего испанца 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готовы предложить в обмен на Рейну вратаря Альфонса Ареолу.

Также ранее стало известно, что Наполи может приобрести Руя Патрисиу из Спортинга или Орестиса Карнезиса из Удинезе, если Пепе Рейна все же покинет клуб.