Италия

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш зимой может перебраться в Турин.

Различные СМИ уже давно приписывали Ювентусу интерес к Гомешу. Однако теперь туринское издание Tuttosport утверждает, что клуб начал переговоры с Барселоной по поводу аренды португальца.

Гомеш перешел в Барселону перед началом прошлого сезона из Валенсии, но до сих пор не сумел стать важным игроком для каталонцев. В нынешней кампании на счету Андре только 2 матча в основе в Ла Лиге и еще 3 выхода на замену, а также 4 появления на замену в Лиге чемпионов. В сумме хавбек наиграл 237 минут за каталонцев в этом сезоне.

Предполагается, что Барселона готова продать Гомеша за 35 млн евро.

В ближайший месяц Андре не сможет улучшить свою статистику в Барселоне, поскольку восстанавливается после травмы бедра, полученной в игре против Олимпиакоса.

Аренда в Ювентус может быть полезной для Гомеша, поскольку он рискует не попасть в заявку сборной Португалии на чемпионат мира, если не будет иметь игровой практики.

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