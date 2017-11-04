Италия

Бывший хавбек "россо-нери" Дженнаро Гаттузо может сменить у руля Милана Винченцо Монтеллу.

Неубедительные результаты Милана, несмотря на громкую летнюю трансферную кампанию, заставляют руководство клуба задуматься о возможной смене главного тренера команды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время Винченцо Монтелла может быть отправлен в отставку, при этом главным кандидатом на должность тренера Милана является бывший игрок "россо-нери" Дженнаро Гаттузо.

По информации издания, Монтелла может быть уволен уже в случае поражения от Сассуоло в ближайшем туре Серии А.

В данный момент Гаттузо работает с молодежной командой Милана.

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