Италия

Судьба главного тренера Милана Винченцо Монтеллы напрямую зависит от сегодняшнего матча.

Несмотря на внушительные вложения руководства Милана в усиление команды, в новом сезоне "россо-нери" продолжили разочаровывать.

Так, после 11 туров Милан с 16-ю баллами располагаются лишь на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.

Провальные матчи привели к тому, что тренер команды Винценцо Монтелла приблизился к увольнению. Corriere dello Sport сообщает, что судьба алленаторе может решиться уже сегодня.

Издание уверяет, что в том случае, если Милану не удастся на выезде обыграть Сассуоло, то тренер будет уволен.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост тренера Милана является бывший игрок "россо-нери" Дженнаро Гаттузо.