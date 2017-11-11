Италия

Полузащитник Леандер Дендонкер привлек внимание Милана.

Об интересе Милана к Дендонкеру сообщает TuttoSport.

Предполагается, что впервые Леандер попал "на карандаш" итальянцев еще в 2013 году. Тогда он вместе с молодежной командой Андерлехта обыграл сверсткников из Милана в финале турнира Виареджо.

"Дьяволам" предстоит выдержать конкуренцию за Дендонкера со стороны других "дьяволов", красных – Манчестер Юнайтед также следит за бельгийцем.

Контракт Дендонкера с Андерлехтом рассчитан до 2021 года.

В нынешней кампании опорный полузащитник провел 17 матчей за "пурпурно-белых" во всех турнирах.

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