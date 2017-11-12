Италия

Генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта прокомментировал уход из клуба защитников Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.

Летом Дани Алвес досрочно разорвал контракт с Ювентусом, чтобы перейти в Ман Сити. В итоге бразилец передумал и оказался в ПСЖ.

"Уход Дани Алвеса стал настоящим сюрпризом, как гром среди ясного неба. Он, казалось, сделал выбор в пользу Ман Сити, потом появился ПСЖ", — заявил Маротта.

"В тот момент мы с ним повздорили. Я хочу, чтобы профессионалы проявляли уважение к Ювентусу".

Также многих удивил трансфер Леонардо Бонуччи в Милан – но только не Маротту.

"Я хочу отметить, что Бонуччи ушел не из-за Аллегри (СМИ писали, что у игрока конфликт с тренером – прим.). Причина не в этом. Мы были готовы к уходу Лео, потому что во время переговоров с клубом он выразил свое недовольство".

"Перед нами стоит вызов – сохранять команду свежей и усиливать ее. При этом нужно следить за требованиями финансового фейр-плей, но и не забывать про спортивные результаты. Нам не хватило вишенки на торте, но 6 Скудетто кряду и 2 финала Лиги чемпионов говорят о том, что Ювентус на правильном пути".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.