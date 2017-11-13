Италия

В ближайшее трансферное окно Милан не будет активен на трансферном рынке.

На прошлой неделе состоялось собрание акционеров Милана, на котором были подведены промежуточные финансовые итоги.

Так, в период с 1 января по 30 июня этого года "россо-нери" Милан ушел в убыток — потери составили 32,6 млн евро.

Для сравнения — за аналогичный период в прошлом году потери клуба составили всего 3,4 млн евро.

На этом же собрании генеральный директор Милана Марко Фассоне сообщил, что клуб будет тратить этой зимой только в случае острой необходимости.

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