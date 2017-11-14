Главный тренер сборной Италии Джанпрьеро Вентура покидает свой пост.
Джанпьеро Вентура, getty images
14 ноября 2017, 06:47
Национальная сборная Италии сыграла вничью со шведами и, таким образом, впервые за 60 лет не будет принимать участие в чемпионате мира.
После такого результата главный тренер сборной 69-летний Вентура на послематчевой пресс-конференции заявил, что уходит из команды.
Напомним, что ранее об своем уходе из национальной сборной заявили капитан Джанлуиджи Буффон и другие ветераны.
Сборная Италии в отборочной группе к чемпионату мира заняла второе место, пропустив вперед Испанию.
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