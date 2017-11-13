ЧМ-2018. Отбор

Команда Джампьеро Вентуры не смогла распечатать ворота шведов и впервые за 60 лет осталась без чемпионата мира (0:0).

После проигрыша в первом матче в Швеции вся Италия с большой опаской ожидала ответной встречи. Впервые за 60 лет "скуадра адзурра" могла остаться без чемпионата мира. Хуже провала для сборной и не придумаешь. Шведы приехали в Италию в статусе аутсайдера, но кроме преимущества после первого матча, у них было еще одно — на них практически не оказывалось давления, тогда как соперник никак не мог похвастаться этим.

Это сказалось уже на первых минутах. Гости были более раскрепощенные, спокойно, без боязни, отдавали пасы друг другу, тогда как действия хозяев отличались сумбуром, а боязнь игроков ошибиться очень бросалась в глаза. Тем не менее не стало удивительным, что спустя какое-то время итальянцы забрали мяч под свой контроль и начали пытаться создавать атаки.

К сожалению, в их действиях при этом было крайне мало креатива. Банальные фланговые передачи или навесы в штрафную и никаких идей. Первый момент у ворот шведов возник в середине тайма, когда мяч после рикошета отскочил к Кандреве, но он с нескольких метров отправил мяч выше ворот. Еще одна возможность была уже на исходе первой половины встречи, когда Иммобиле неожиданно оказался перед воротами соперника, пробил мимо голкипера, но мяч не докатился даже до линии.

Лишь на последних минутах тайма Италия стала показывать красивый футбол с интересными комбинациями, что давало надежду на убойный второй тайм. Отметим, как удачно в первой половине гости выходили из обороны в атаку. При этом мы не видели никаких бездумных выносов. Также запомнились действия арбитра Матеу Лаоса. Испанец не прощал игроков и спокойно раздавал желтые карточки, а также был абсолютно непреклонен при попытках футболистов выпросить пенальти. Спорные эпизоды возникали у обеих ворот, но одно пенальти в ворота Италии точно должно было назначаться. И тогда для хозяев все закончилось бы еще в первой половине.

Что изменилось во втором тайме? В общем-то ничего. Италия продолжала больше владеть мячом, но толку от этого было крайне мало. Да, был момент у Флоренци, когда он классно замыкал фланговую передачу, были опасные удары головой от Иммобиле и Пароло, но разве у шведов возникали какие-то сверхпроблемы сегодня? Если не брать во внимание статистику, то можно смело говорить — матч для гостей выдался намного более простым, чем они того сами ожидали.

Очень возмущают решения Вентуры. Как можно было в таком матче не выпустить Инсинье? Все удивились, что Лоренцо оказался на скамейке, а когда третьим на поле вышел Бернардески, в сторону Вентуры наверняка посыпались самые "яркие" слова от болельщиков. В такой момент, когда нужен был футболист, способный взять игру на себя, Инсинье остался на скамейке. Слов нет. Понятно, что работа Джампьеро в сборной завершена, но это не изменит трагедии этой страны — впервые за 60 лет "скуадра адзура" чемпионат мира будет смотреть по телевизору.

А что шведы? Браво! Откровенно говоря, с футболистами среднего уровня команде Янне Андерсону удалось оставить не у дел четырехкратных чемпионов мира. Будет интересно посмотреть за этим коллективом непосредственно на самом мундиале, но прямо сейчас игроки и тренерский штаб — национальные герои!

Александр Пузик, Football.ua

Италия — Швеция 0:0 (первый матч 0:1)

Италия: Буффон — Кьеллини, Бонуччи, Барцальи — Кандрева (Бернардески, 76), Пароло, Флоренци, Жоржиньо, Дармиан (Эль Шаарави, 63) — Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле

Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Клаессон (Роден, 72), Ларссон, Йоханссон (Свенсон, 19), Форсберг — Тойвонен (Телин, 55), Берг.

Предупреждения: Бардзальи, Кьеллини, Бернардески, Иммобиле — Форсберг, Йоханссон, Люстиг, Телин, Ольсен