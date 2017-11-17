Италия

Экс-тренер Манчестер Сити Роберто Манчини не намерен возглавлять сборную Италии.

Национальная сборная Италии впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира. После проваленного плей-офф против Швеции свой пост главного тренера покинул Джампьеро Вентура.

Одним из кандидатов на вакантную должность называют нынешнего наставника Зенита Роберто Манчини.

"Я совершенно не удивлен, что нахожусь в списке кандидатов, но я доволен всем в Зените и не думаю о сборной Италии", — приводит слова Манчини Football-Italia.

"Как и все итальянцы я мечтал увидеть национальную сборную на чемпионате мира 2018. После ничьей со шведами было очень грусно", — добавил Манчини.

Итальянский специалист летом перешел в Зенит.

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