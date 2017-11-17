Экс-тренер Манчестер Сити Роберто Манчини не намерен возглавлять сборную Италии.
Роберто Манчини, getty images
17 ноября 2017, 08:18
Национальная сборная Италии впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира. После проваленного плей-офф против Швеции свой пост главного тренера покинул Джампьеро Вентура.
Одним из кандидатов на вакантную должность называют нынешнего наставника Зенита Роберто Манчини.
"Я совершенно не удивлен, что нахожусь в списке кандидатов, но я доволен всем в Зените и не думаю о сборной Италии", — приводит слова Манчини Football-Italia.
"Как и все итальянцы я мечтал увидеть национальную сборную на чемпионате мира 2018. После ничьей со шведами было очень грусно", — добавил Манчини.
Итальянский специалист летом перешел в Зенит.
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