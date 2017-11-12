Нидерланды. Новость

Защитник Аякса Матейс де Лигт пока не намерен покидать свой нынешний клуб.

В последние недели в испанских СМИ появилась информация о том, что уже в январское трансферное окно Барселона намерена приобрести бека Аякса Де Лигта.

Однако, как сообщил агент 18-летнего игрока Барри Халсофф, его клиент не планирует покидать Амстердам ближайшей зимой.

"Матейс намерен остаться в Аяксе как минимум до лета", — сказал Барри.

"В августе 2017 года он подписал новый контракт, который рассчитан до 2021 года".

В летнее межсезонье Барселона интересовалась другим защитником Аякса – Давинсоном Санчесом, но в итоге бек оказался в Тоттенхэме.

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