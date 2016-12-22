Испания

Вингер Депортиво Райан Бабель все же покинет свой клуб после Нового Года.

30-летний вингер присоединился к команде из Ла-Коруньи в сентябре, подписав контракт до конца 2016-го.

В 11-ти матчах футболист Депортиво забил четыре гола и отдал один ассист, став одним из ключевых игроков галисийцев.

Несмотря на то, что в клубе хотят его сохранить, голландец заявил, что хочет покинуть клуб по семейным причинам зимой.

"Еще не решили, в какой клуб я перейду. Есть предложения от Бешикташа и еще нескольких клубов. Мы с агентом считаем это хорошим вариантом", — заявил Бабель.

"Не ожидал, что смогу получить шанс в Испании. Но я уже 3 месяца не видел свою семью", — отметил Райан.