Испания

Следующим летом форвард Барселоны Неймар может покинуть Барселону.

Как сообщает испанское издание Don Balon, руководство сине-гранатовых обдумывает вариант с продажей Неймара в летнее трансферное окно. Случится это может в том случае, если Барселона получит привлекательное предложение.

Издание уверяет, что к таким мыслям в Барселоне пришли после анализа выступлений бразильца в текущем сезоне. Особенно руководителей блаугранас не устраивает то, что, по их мнению, сейчас Неймара больше заботит жизнь вне футбола.

В Барселоне рассчитывают выручить на продаже 24-летнего футболиста около 200 миллионов евро.

Напомним, что Неймар пополнил ряды Барселоны летом 2013 года, перейдя из Сантоса. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Неймар провел за Барселону 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.