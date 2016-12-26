Испания

Вингер Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль в ближайшее трансферное окно может перебраться в испанскую Ла Лигу.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC, в январе Севилья желает арендовать Мартиаля.

Согласно источнику, главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли поручил спортивному директору клуба Мончи провести соответствующие переговоры.

Отмечается, что Мончи уже связывался с агентами Мартиаля и провел предварительные переговоры.

Однако, несмотря на то, что Мартиаль не является основным футболистом Красных дьяволов, клуб не готов расставаться с футболистом.

В текущем сезоне Мартиаль провел за МЮ 16 матчей во всех турнирах, отметившись при этом четырьмя голами и тремя ассистами. Его действующее соглашение с манкунианцами рассчитано до середины 2019 года.