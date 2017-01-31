Испания

Нападающий ПСЖ Хесе Родригес остаток сезона проведет на правах аренды в Лас Пальмасе.

Клуб с Канарских островов давно проявлял интерес к Хесе, который является уроженцем этого региона.

Перед началом нынешнего сезона Родригес перешел из Реала в ПСЖ, однако не сумел заиграть в Париже. Лишь 1 раз он выходил в основе в Лиге 1 и еще в 8 поединках появлялся на поле после выходов на замену. За это время Хесе забил 1 мяч.

Официальный твиттер Лас Пальмаса сообщил, что Хесе будет играть за клуб на правах аренды до конца сезона.

Ранее клуб арендовал полузащитника Гамбурга Алена Халиловича.