Наставник Реала Зинедин Зидан желает, чтобы защитник Пепе не покидал его команду.
Зидан, Marca
04 февраля 2017, 17:38
Напомним, недавно появилась информация, что доиграет сезон за Реал и перейдет в Хэбэй Чайна Форчун.
"Пепе все еще здесь. Это очень хороший игрок. У него было много травм в этом сезоне, но теперь он выздоровел", — цитирует Зидана Marca.
"Не знаем, что с ним случится до июня. Пепе также все еще думает. Примем любое его решение".
"Конечно, я хотел бы его оставить в Реале. Это очень важный игрок. Посмотрим, что произойдет", — заявил Зидан.