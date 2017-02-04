Испания

Наставник Реала Зинедин Зидан желает, чтобы защитник Пепе не покидал его команду.

Напомним, недавно появилась информация, что доиграет сезон за Реал и перейдет в Хэбэй Чайна Форчун.

"Пепе все еще здесь. Это очень хороший игрок. У него было много травм в этом сезоне, но теперь он выздоровел", — цитирует Зидана Marca.

"Не знаем, что с ним случится до июня. Пепе также все еще думает. Примем любое его решение".

"Конечно, я хотел бы его оставить в Реале. Это очень важный игрок. Посмотрим, что произойдет", — заявил Зидан.