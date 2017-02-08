Испания

Баски в напряженном двухматчевом полуфинале забили один гол в ворота Сельты, который вывел их в исторический финал.

Алавес выстоял в Виго и имел преимущество своей площадки, но Сельта из-за непогоды могла отдыхать всю неделю и думать лишь о матче с басками.

172 минуты так и не принесли голов зрителям этого полуфинала, но в конце второго матча удача улыбнулась Алавесу. Камараса на чужой половине поля головой сбросил мяч к чужим воротам, Эдгар Мендес подхватил сферу, прошел несколько соперников и переиграл вратаря.

Сельта помчалась вперед, Бериццо выпустил всех атакующих игроков, но галисийцам это не помогло. Не помогли им и 6,5 минут дополнительного времени. Самый реальный момент забить был у Камарасы в контратаке. Все забросы в борьбу баски вынесли.

Алавес выстоял и впервые в своей 96-летней истории вышел в финал Кубка Короля, где в конце мая сразится с Барселоной. В честь победы над Мендисорросой прогремел салют, а болельщики плакали на трибунах от счастья.

Football.ua

Алавес – Сельта 1:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Эдгар Мендес, 82

Алавес: Пачеко – Феменя, Лагуардия, Феддал, Тэо Эрнандес – Маркос Льоренте, Ману Гарсия – Токеро (Эдгар Мендес, 79, Алексис, 90), Камараса, Ибаи Гомес (Вигарай, 88) – Дэйверсон

Сельта: Серхио Альварес – Уго Мальо, Кабрал, Ронкалья, Хонни – Радойя, Пабло Эрнандес – Васс (Росси, 86), Марсело Диас (Гвидетти, 84), Бонгонда (Систо, 74) – Яго Аспас

Предупреждения: Феддал – Яго Аспас, Марсело Диас