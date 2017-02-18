Испания

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли допускает, что однажды может принять Барселону.

Контракт Луиса Энрике с Барселоной истекает в конце нынешнего сезона. Стороны пока не решили, станут ли продлевать отношения.

14 февраля Барселона уступила ПСЖ 0:4 в 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего разговоры о возможном новом тренере каталонцев значительно усилились.

Одним из претендентов на тренерский мостик каталонцев называют Хорхе Сампаоли. Под руководством аргентинца Севилья в нынешнем сезоне вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с Лестером, а в чемпионате лишь 2 пункта уступает Барселоне. Нервион идет на 3-м месте в Ла Лиге.

"Я не должен ничего никому объяснять. Мало ли, что могут говорить – я не обязан реагировать", — заявил Сампаоли в интервью официальному сайту Севильи.

"Сейчас я всецело сконцентрирован на том, чтобы изо дня в день работать и внедрять свои идеи в Севилье – клубе, который пригласил меня в Европу".

"Понятное дело, что профессия тренера знает только одно время – настоящее. Реальность сейчас такова, что я должен работать в Севилье. Ну а что будет дальше – никто не может знать".

После 22 туров в активе Севильи 46 пунктов. Сегодня подопечные Сампаоли сыграют с Эйбаром. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.