Испания

Суд отклонил апелляцию Барселоны, Неймара и Сантоса, и теперь все стороны рискуют серьезно поплатиться за переход бразильца.

Напомним, Неймар, его отец, экс-президент Барселоны Сандро Росель и сама Барселона обвинялись в сокрытии реальной стоимости трансфера футболиста.

При переходе Неймара из Сантоса в испанский клуб 40% прав на бразильца принадлежало инвестиционному фонду DIS, который и подал в суд на все стороны конфликта.

Прокуратура требовала для Неймара и его отца по два года лишения свободы, а также штрафа для самого бразильца в размере 10 миллионов евро, для Барселоны — 8,4 млн евро, а Сантоса — 7 млн.

Все обвиняемые стороны впоследствии подали апелляцию по этому делу, которая сегодня была отклонена.

Теперь Неймар, Барселона и Сантос предстанут перед судом по обвинению в коррупции и мошенничестве.