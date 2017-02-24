Испания

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что будущее Карима Бензема в национальной команде зависит от главного тренера Дидье Дешама.

Карим Бензема больше не отстранен от выступлений за сборную Франции, подтвердил президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ.

Бензема был временно лишен возможности играть за национальную команду на время официального расследования французской полиции относительно предполагаемого шантажа Матьэ Вальбуэна.

Ранее Ле Грэ говорил, что Бензема сможет вернуться в сборную после окончания судебного разбирательства, но на пресс-конференции в пятницу он сообщил, что теперь решение о вызове Бензема зависит исключительно от главного тренера Дидье Дешама.

"Карим Бензема может играть за сборную Франции. Он не отстранен. Если Дидье Дешам хочет вызвать его, то может сделать это в любое время. Это на 100% решение главного тренера", — сказал Ле Грэ.