Испания

Наставник Реала Зинедин Зидан поделился своими эмоциями после сложнейшего поединка против Вильярреала (3:2).

Вчера Реал смог добиться победы над Вильярреалом, хотя по ходу матча гости уступали со счетом 0:2.

"При счете 0:2 мы были обязаны что-то менять, и у нас это получилось. Мы перешли к более атакующей модели игры и стали больше контролировать мяч", — цитирует Зидана официальный сайт бланкос.

"Понимали, что играем против сильной командой, которая на своем стадионе показывает фантастический футбол. Должны были оставаться терпеливыми и в итоге перевернули игру. Реалу было очень важно заработать три очка, чтобы оставаться на первом месте в турнирной таблице".

"Нет никаких сомнений в том, что Мората и Иско заслуживают получать больше игровой практики. Они очень здорово вошли в игру и изменили ход поединка".

Также Зидан прокомментировал назначение спорного пенальти в ворота Вильярреала.

"Футболисты сказали мне, что там была игра рукой. С технической зоны я не увидел этот эпизод, и я никогда не буду оспаривать судейские решения. Пенальти был назначен и на этом ставим точку".

"Во втором тайме мы играли на порядок лучше, чем в первом. Очень рады, что победили такую прекрасную команду, как Вильярреал".