Испания

Нападающий Барселоны Неймар не сомневается, что Лионель Месси продлит контракт с клубом.

После шестого гола в ворота ПСЖ Лионель Месси праздновал гол с Серхи Роберто и показывал на эмблему Барселоны на груди. Болельщики посчитали это недвусмысленным жестом преданности клубу. Порадовал болельщиков и Неймар, который рассказал больше информации по этому поводу.

"Месси продлит контракт, можете не сомневаться", — заявил Неймар.

"Что касается меня, то я очень доволен своей игрой и счастлив в Барселоне. У меня хорошие партнеры, рядом с которыми я становлюсь лучше", — счастлив бразилец.

Напомним, что Неймар оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.