Испания

Матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед вызвал интерес у представителей мадридского Реала.

В летнее трансферное окно Барселона намерена сделать ряд точечных усилений. В частности, проблемной позицией является центр полузащиты.

Представители каталонского клуба уже приступили к рассмотрению кандидатур и отправились на матч Баварии и Арсенала, где просматривали своего бывшего игрока — Тиаго Алькантару.

После ухода в Баварию, Алькантара достиг большого прогресса, что впечатлило каталонский клуб. Представители правления уже подняли вопрос о возвращении футболиста, а в качестве альтернативы рассматривают также игрока ПСЖ Марко Верратти.

Стоит отметить, что контракт Тиаго с Баварией действителен до 2019 года.