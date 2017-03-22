Испания

Болельщики мадридского клуба выразили радость от того, что Роман Зозуля не будет выступать за Райо Вальекано.

Украинский нападающий Роман Зозуля разорвал контракт с Райо Вальекано, так и не проведя за клуб ни одной игры. Переходу футболиста препятствовали болельщики, которые выразили свою радость во время матча.

По ходу матча Сегунды против Овьедо ультрас Райо спели заряд: "Зозуля сюда не вернется!". При этом, стадиона положительно воспринял эту инициативу и многие болельщики подхватили эту речевку.

Стоит отметить, что Райо Вальекано одержал победу над Овьедо (2:0), но продолжает находиться в зоне вылета.