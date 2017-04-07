Испания

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Бразилец повредил мениск правого колена в матче 29-го тура Ла Лиги против Гранады и покинул поле уже на 17-й минуте.

В пятницу, 7 апреля, 24-летний полузащитник был прооперирован и для восстановления ему понадобится около четырех месяцев.

В текущем сезоне Рафинья провел за Барселону 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.