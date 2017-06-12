Испания

В благотворительном матче ветеранов Реала и Ромы убедительную победу одержали легенды Королевского клуба.

Посмотреть на таких мастеров из недалекого прошлого Реала, как Морьентес, Фигу, Бутрагеньо, Рауль, Роберто Карлос и противостоявших им звезд Ромы Кафу, Бальбо, Алдаира, Каньисареса и других на Сантьяго Бернабеу собралось почти 70 тысяч болельщиков.

И Бланкос порадовали мадридскую публику четырьмя безответными мячами, которые записали на свой счет Морьентес (два), Фигу и Конго.

Особенно хорош был удар Фигу со штрафного: