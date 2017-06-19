Испания

Действующий президент Сливочных Флорентино Перес продолжит руководить клубом.

Пролонгация контракта Флорентино Переса произошла автоматически, так как на президентских выборах не было зарегистрировано ни одного альтернативного кандидата.

Как сообщает Marca, действующий президент мадридцев останется на этом посту до 2021 года.

Напомним, что 70-летний Перес возглавлял Реал с 2000 по 2006 год. Затем он ушел на три года, вернулся в Мадрид в 2009 году. При Пересе Реал трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Отметим, что это уже третий срок Переса, он побеждал в 2009 и 2013 году.