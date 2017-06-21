Испания

Нападающий Реала Криштиану Роналду в ближайшее время может оказаться за решеткой.

Ранее испанская прокуратура обвинила Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год. Сам игрок категорически отрицает свою вину.

Накануне сообщалось, что испанский суд назначил дату первого слушания по делу Криштиану. Оно состоится 31 июля в Мадриде. Отметим важный факт — Роналду обвиняется по четырем пунктам.

Как информирует Cadena Cope, сейчас есть два варианта развития событий. Первый — Криштиану признает свою вину и идет на сделку со следствием. В таком случае португалец будет вынужден заплатить штраф в размере 70% от 14,7 млн евро, а также около 3 миллионов евро в качестве процентов.

При этом Криштиану будет осужден сроком на полтора года условно — по 6 месяцев за каждое из трех пунктов обвинения. Четвертый пункт во внимание не берется, так как в нем нет отягчающих обстоятельств.

Второй вариант менее радужный для звездного форварда бланкос. Так, если Роналду и его адвокаты решат доказывать свою невиновность и пойдут до конца, то в самом худшем случае Криштиану может получить 12 лет тюрьмы (от трех до четырех лет за каждый из трех пунктов обвинения).

Напомним, что согласно законодательству Испании, срок до двух лет может быть заменен условным. Так случилось в недавней истории с Лео Месси, который был приговорен к 22 месяцам лишения свободы.