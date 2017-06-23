Испания

Форвард Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком сезона 2016/17 в составе каталонского клуба.

Лионель Месси в пятый раз в своей карьере получил награду Альдо Ровиры, которая вручается лучшему игроку Барселоны по итогам сезона.

В состав жюри, определяющего победителя, входят местные журналисты.

Награда лучшему игроку сезона была основана в 2010-м году и названа в честь Альдо Ровиры, сына бывшего директора Барселоны Хосепа Луиса Ровиры, который погиб в результате аварии 18 марта 2009 года в возрасте 37 лет.

Раньше Месси удостаивался этой награды по итогам сезонов 2009/10, 2011/12, 2012/13 и 2014/15. Также по разу награда вручалась Эрику Абидалю (2010/11), Хавьеру Маскерано (2013/14) и Луису Суаресу (2015/16).

В прошедшем сезоне Месси провел за Барселону 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 11 результативных передач.