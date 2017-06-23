Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл не собирается покидать клуб и с оптимизмом смотрит в будущее.

Завершившейся сезон стал для валлийца провальным в личностном плане. Хавбек выиграл сразу два крупных трофея с Реалом – чемпионат Испании и Лигу чемпионов, однако конкретно его вклад в эти трофеи сложно назвать весомым.

Бэйл слишком часто травмировался, а играя между травмами демонстрировал полное отсутствие формы.

В связи с такими результатами СМИ заговорили о том, что Реал может попытаться продать звездного хавбека. Сам же Гарет не видит себя нигде, кроме Королевского клуба, и уже рвется в бой.

"Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Не могу дождаться начала нового сезона", — сказал Гарет в интервью британским газетам.

"Я голоден, как никогда — хочу выигрывать еще больше трофеев с величайшим на планете клубом для лучших в мире фанатов".

В сезоне 2016-2017 Бэйл провел лишь 19 матчей в Примере, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи.