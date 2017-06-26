Нападающий Барселоны Пако Алькасер заявил о намерении продолжить свои выступления за клуб.
Алькасер связывает будущее с Барселоной
26 июня 2017, 15:54
Пако Алькасер выразил гордость от того, что играет с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Неймаром. Несмотря на регулярную критику, форвард планирует и дальше выступать за Барселону.
"Передо мной лучший нападающий мира, справа — лучший игрок планеты, а слева — лучший в обозримом будущем", — сказал Алькасер.
"Сказать другим, что ты играешь с Лео, Луисом и Неем — не каждый такое сможет".
"Думал ли я когда-то об уходе из Барсы? Никогда. И не планирую. Клуб дал мне шанс и я попытаюсь тут быть долгое время, работать тяжело и совершенствоваться", — отметил игрок.
"Я должен был забивать, не только потому что я нападающий. Моя серия затянулась и я должен был забить хотя бы спиной", — вспомнил Алькасер этап, когда ему долгое время не удавалось отличиться.
Стоит отметить, что Эрнесто Вальверде не видит у Пако Алькасера будущего в Барселоне.