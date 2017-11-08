Испания

Нападающий Реала Криштиану Роналду доволен своим текущим партнером по атаке Каримом Бензема.

Великолепная игра Харри Кейна в нынешнем сезоне вызвала серьезный интерес к игроку со стороны руководства "королевского клуба".

Боссы Реала считают, что Харри сможет существенно увеличить атакующий потенциал команды, однако иного мнения придерживается лидер "бланкос" Криштиану Роналду.

Как сообщает испанский журналист Гильем Балаге, Роналду выступает против трансфера Кейна в мадридский Реал. По информации источника, португалец полностью доволен своим нынешним партнером по атаке Каримом Бензема, с которым они выступают вместе уже девятый год подряд и не хочет, чтобы клуб подписывал английского бомбардира.

В нынешнем сезоне Бензема записал на свой счет всего 1 гол в 7 матчах Ла Лиги. Ровно такой же статистикой может похвастаться и Криштиану Роналду.

Что касается Кейна, то на его счету 8 мячей в 10 матчах АПЛ.