football.ua
  • Football GURU
  • Правила жизни
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Северная Америка
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • ЧМ-2018. Отбор
  • Копа Америка
  • Кубок Африки
  • Копа Либертадорес
  • 4-4-2
  • Бизнес и Финансы
  • Бей-беги
  • Другой футбол
  • Испанский связной
  • Calcio dello Stivale
  • Ретро футбол
  • Своя рубашка
  • Скаут
  • Третий тайм
  • Чтиво

    • Испания

    12 ноября 2017, 14:45

    Планы Барселоны: зимой купить Коутиньо, летом — Гризманна

    Барселона намерена значительно усилиться.

    Филиппе Коутиньо и Антуан Гризманн
    Филиппе Коутиньо и Антуан Гризманн 12 ноября 2017, 14:45

    В ближайшие два трансферных окна Барселона намерена совершить по одному громкому приобретению. Уже в январе каталонцы попытаются таки дожать Ливерпуль, чтобы купить Филиппе Коутиньо.

    Летом же 2018 года руководство "блаугранас" сделает все возможное, чтобы подписать Антуана Гризманна из мадридского Атлетико.

    Летом трансферная сага с переходом Коутиньо так и не была завершена. В Барселоне сообщают, что Ливерпуль просил за игрока 200 млн евро, на что каталонцы не пошли, но надеются, что в январе мерсисайдский клуб все же согласиться продать бразильца за сумму, которая не будет превышать 150 млн евро.

    1 июля сумма выкупа Гризманна будет равняться 100 млн евро и практически наверняка Барселона будет готова выплатить эти деньги за французского футболиста, независимо от того, получится ли приобрести Коутиньо. предполагается, что за Гризманна с Барсой будут соперничать МЮ и ПСЖ.

    Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.

     

    Люди

    Антуан Гризманн Филиппе Коутиньо

    Команды

    Барселона

    читайте также

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Неудачный матч с Испанией, Gettyimages

    Сергей Шевченко

    10 ноября 2017Почему Италия может не пройти Швецию
    Стипе Плетикоса, getty images

    Валерий Пригорницкий

    09 ноября 2017Стипе Плетикоса: Если бы не было Луческу, не думаю, что Шахтер забрался бы на такую высоту
    Getty Images

    Чтиво

    08 ноября 2017Мастера на все руки: великолепная семерка, выигрывавшая Кубок / Лигу чемпионов в качестве игроков и тренеров
    Юрий Вернидуб, Фото: Getty Images

    Роман Петренко

    08 ноября 2017Юрий Вернидуб: почему тренер Зари — настоящий мужик
    Андреа Пирло, Gettyimages

    Сергей Шевченко

    08 ноября 2017Спасибо, Маэстро! Вехи карьеры Андреа Пирло
    Андрей Ярмоленко и Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images

    Авраам Кампомар

    07 ноября 2017Кризис в Дортмунде: Авраам Кампомар о проблемах в Боруссии
    ФОТО: ФФУ

    Роман Петренко

    07 ноября 2017Сборная Украины: Шанс для новичков
    Лионель Месси, getty images

    Чтиво

    07 ноября 2017Девять рекордов, которые Лионель Месси еще не побил

    ФОТО: Getty Images

    Роман Петренко

    07 ноября 2017Шевченко остается: почему это хорошо
    Андреа Пирло, Getty Images

    Легенда

    06 ноября 2017Андреа Пирло. Правила жизни
    Славен Билич, getty images

    Евгений Музыка

    06 ноября 2017Славный парень — не профессия
    Сергей Кривцов, фото: ФК Шахтер

    Украина

    05 ноября 2017Кривцов: Если бы я не был футболистом, то обязательно пошел бы в армию
    Шон Дайч, Getty Images

    Евгений Музыка

    05 ноября 2017Дайте Дайчу доработать сезон!
    Стефан Эль-Шаарави, gettyimages

    Сергей Шевченко

    01 ноября 2017К дублю Эль Шаарави: "Фараон" вернулся?
    Юго Льорис, Getty Images

    Чтиво

    31 октября 2017Уго Льорис: Каждый следующий матч — самый сложный
    Джейдон Санчо, фото Getty Images

    Кирилл Круторогов

    30 октября 2017Мундиаль вундеркиндов: ТОП-10 футболистов ЧМ U-17

    Нидерланды. Новость

    30 октября 2017Йоргенсен — новая "Гордость Юга" и главная звезда Фейеноорда
    Беневенто установил антирекорд Серии А, gettyimages

    Сергей Шевченко

    29 октября 2017К антирекорду Беневенто: почему Серию А надо сократить до 18 команд
    ФОТО: ФК Заря

    Роман Петренко

    27 октября 2017Почему Заря стала “третьей силой”
    Рональд Куман, Getty Images

    Роберто Моралес

    26 октября 2017Крах Кумана: почему голландский тренер сбился с курса
    Интер перед матчем с Сампдорией, inter.it

    Сергей Шевченко

    25 октября 2017Интер: темная лошадка Серии А
    Этан Ампаду, getty images

    Чтиво

    24 октября 2017ТОП-10 молодых игроков, которые могут выстрелить в Кубке Лиги
    Динамо - Шахтер, фото ФК Шахтер

    Украина

    23 октября 2017Почему мы вчера не увидели голов. Разбор матча Динамо — Шахтер
    Артем Милевский, фото: instagram.com/timi1010

    Другое

    22 октября 2017Я не слежу за режимом так строго, как Роналду: Милевский — о больших деньгах и карьере

    Украина

    22 октября 2017Паулу Фонсека: Люди в Украине должны понимать реальность
    Наполи празднует победу над Ромой, Gettyimages

    Сергей Шевченко

    21 октября 2017Почему так хорош Наполи?
    Крейг Шекспир, Фото: Getty Images

    Англия

    20 октября 2017Нет повести печальней: почему увольнение Шекспира ничего не изменит в Лестере
    ФОТО: dynamo.kiev.ua

    Роман Петренко

    19 октября 2017Динамо — Янг Бойз: Реваншу быть?
    Килиан Мбаппе, фото из инстаграма игрока

    Кирилл Круторогов

    18 октября 2017ТОП-20 лучших молодых талантов мира online. Part II
    Кристиан Пулишич, getty images

    Кирилл Круторогов

    14 октября 2017ТОП-20 лучших молодых талантов мира online. Part 1

    лента новостей

    Испания. Новости

    Испания. Ла Лига

    # 12 ноября 2017 И О
    1 Барселона Барселона 11 31
    2 Валенсия Валенсия 11 27
    3 Реал Мадрид Реал Мадрид 11 23
    4 Атлетико Атлетико 11 23
    5 Вильярреал Вильярреал 11 20
    6 Севилья Севилья 11 19
    7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 11 17
    8 Бетис Бетис 11 17
    9 Леганес Леганес 11 17
    10 Жирона Жирона 11 15
    11 Сельта Сельта 11 14
    12 Хетафе Хетафе 11 13
    13 Эспаньол Эспаньол 11 13
    14 Леванте Леванте 11 12
    15 Атлетик Атлетик 11 11
    16 Депортиво Депортиво 11 11
    17 Эйбар Эйбар 11 8
    18 Алавес Алавес 11 6
    19 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 11 6
    20 Малага Малага 11 4

    подробная таблица

     
    		 Rambler's Top100