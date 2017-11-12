Планы Барселоны: зимой купить Коутиньо, летом — Гризманна

Испания

Барселона намерена значительно усилиться.

В ближайшие два трансферных окна Барселона намерена совершить по одному громкому приобретению. Уже в январе каталонцы попытаются таки дожать Ливерпуль, чтобы купить Филиппе Коутиньо.

Летом же 2018 года руководство "блаугранас" сделает все возможное, чтобы подписать Антуана Гризманна из мадридского Атлетико.

Летом трансферная сага с переходом Коутиньо так и не была завершена. В Барселоне сообщают, что Ливерпуль просил за игрока 200 млн евро, на что каталонцы не пошли, но надеются, что в январе мерсисайдский клуб все же согласиться продать бразильца за сумму, которая не будет превышать 150 млн евро.

1 июля сумма выкупа Гризманна будет равняться 100 млн евро и практически наверняка Барселона будет готова выплатить эти деньги за французского футболиста, независимо от того, получится ли приобрести Коутиньо. предполагается, что за Гризманна с Барсой будут соперничать МЮ и ПСЖ.