Испания

Капитан Реала Серхио Рамос и вингер Криштиану Роналду в последнее время пребывают не в лучших отношениях.

Взаимоотношения между Рамосом и Роналду становятся все более напряженными, утверждают испанские СМИ. По информации Marca и AS, лидеры Реала уже надоели друг другу.

В последнее время Серхио довольно напряженно реагировал на Роналду в СМИ. Так, португалец сказал, что Реал в нынешнем сезоне стал слабее без ушедших Хамеса Родригеса, Альваро Мораты и Пепе. Рамос после этого заявил, что подобные высказывания лицемерны, и он не считает, что "сливочные" стали слабее.

Кроме того, СМИ утверждают, что Роналду якобы несчастлив в Реале. На вопрос о будущем Криштиану Рамос ответил: "Спрашивайте у Криштиану, я здесь при чем?".

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