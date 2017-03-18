Турция

Известный голландский тренер Дик Адвокаат принял решение покинуть Фенербахче по окончании сезона.

Тренер Фенербахче Дик Адвокаат объявил о своем грядущем уходе после домашнего поражения в матче с Коньяспором (2:3).

"Я покину клуб в конце сезона. Ранее я не хотел анонсировать свое решение", — заявил Адвокаат.

69-летний специалист пришел в Фенербахче в августе 2016 года. Под руководством голландца клуб пока не добился особых успехов — всего 4 место в чемпионате после 25 туров. В еврокубках Фенербахче вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от Краснодара.