Турция

Марокканский полузащитник Юнес Бельханда может по окончании сезона перейти в Фенербахче.

Принадлежащий Динамо полузащитник Юнес Бельханда попал на прицелы скаутов турецкого Фенербахче, сообщает sporx.com. Игрок выступает на правах аренды за Ниццу, однако его будущее пока остается неясным.

Турецкий клуб уже давно хотел заполучить марокканца, и выходил на связь с ним еще до его перехода в Динамо. Сейчас же в киевском клубе на Бельханду не рассчитывают и Фенербахче намерен совершить еще одну попытку подписать игрока.

Речь может идти как о трансфере, так и об аренде на сезон. Также не исключено, что Бельханда останется в Ницце на постоянной основе. Сам футболист хотел бы и дальше выступать во Франции и уже заявлял о своем желании остаться в Ницце.

В текущем сезоне Бельханда провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.