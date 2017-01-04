Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Александр Караваев продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Александр Караваев, Фото Богдана Зайца, Football.ua
04 января 2017, 19:44
Ранее сообщалось о том, что 24-летний вингер Горняков присоединится к Фенербахче на правах аренды без опции выкупа контракта игрока.
Кроме того, накануне предполагалось, что украинец, который последние 2,5 года на правах аренды защищал цвета луганской Зари, сегодня прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.
Как сообщает официальный сайт Шахтера, Караваев будет выступать за Фенербахче на правах аренды.
Финансовые детали и длительность арендного соглашения не разглашаются.
В текущем сезоне Караваев отыграл за Зарю во всех турнирах 24 матча, отметившись 6 голами и 2 ассистами.