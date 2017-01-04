Украина

Полузащитник Шахтера Александр Караваев, выступающий на правах аренды за Зарю, завершает свой переход в Фенербахче.

Ранее сообщалось, что Караваев крайне близок к переходу в Фенербахче. Речь идет об аренде до конца сезона без права последующего выкупа.

Как сообщает твиттер турецкого издания Fanatik, сегодня Караваев прилетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Напомним, что 24-летний полузащитник является воспитанником донецкого Шахтера, однако за родной клуб Александр пока что не провел ни одного официального матча.

В текущем сезоне Караваев провел за Зарю 24 матча во всех турнирах и забил 6 голов.