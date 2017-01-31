Украина

Бывший футболист Ворсклы Алексей Дитятьев усилил львовские Карпаты.

Напомним, в связи со сложной финансовой ситуацией в Ворскле защитник команды Алексей Дитятьев принял решение покинуть команду.

После этого стало известно, что украинец прибыл в расположение Карпат в Турции.

Теперь, как сообщает официальный сайт львовского клуба, Дитятьев стал полноценным игроком Карпат. Сегодня Алексей поставил подпись под трехлетним контрактом с клубом.

Ранее Дитятьев выступал за Олимпик, Крымтеплицу, Буковину и Энергию из Новой Каховки.

В новой команде Дитятьев будет выступать под 34-м номером.

За Ворсклу защитник выступал с 2015 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 16 матчей в УПЛ и забил 1 гол.