Украина

Защитник Алексей Дитятьев больше не является игроком полтавской команды.

Вернувшись из отпуска, 28-летний центрбек неделю тренировался с командой, но за день до вылета на первый сбор в Турцию принял решение не продлевать контракт с Ворсклой.

"Мне очень нелегко далось это решение, но футбольная жизнь часто непредсказуема, не знаешь, где окажешься завтра. Как бы то ни было, я очень благодарен всем, с кем меня свела судьба в Полтаве", — прокомментировал свой уход Дитятьев.

"Будем поддерживать связь, звонить, следить друг за другом. Болельщикам отдельное спасибо за их обоснованную критику, за неистовую поддержку, дружбу. Такое не забывается", — добавил он.

В составе Ворсклы Дитятьев провел 40 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.