Украина

На 58-м году ушел из жизни легендарный советский и украинский вратарь Виктор Чанов.

Умер бывший вратарь Динамо, Шахтера и сборной СССР Виктор Чанов, сообщает gordonua.com.

Футболист начинал карьеру в стане Горняков (1978-81), сыграв 62 игры, а затем перебрался в Динамо (202 матча), за которое выступал восемь лет (1982-90). Вратарь также поиграл в Израиле за Маккаби Хайфа (78 матчей) и тель-авивский Бней-Иегуда (28 игр).

За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч, пропустил 8 мячей. Соперники смогли забить ему первый гол спустя 7,5 лет после дебюта в сборной, лишь в 17-м по счёту матче.

Был в заявке сборной СССР на трёх финальных турнирах чемпионатов мира (1982, 1986, 1990), но сыграл лишь в одном матче — со сборной Канады в 1986 году.

Достижения:

Вице-чемпион Европы 1988 года.

Победитель Кубка обладателей кубков 1986 года.

Чемпион СССР 1985, 1986, 1990 годов.

Обладатель Кубка СССР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 годов.

Чемпион Израиля: 1990/91.

Обладатель Кубка Израиля 1991, 1993 годов.

Чемпион Европы среди юношей 1978 года.

Чемпион Европы среди молодёжных команд 1980 года.

Обладатель приза "Вратарь года": 1986.

Член вратарского Клуба имени Евгения Рудакова: 192 матча без пропущенных мячей.