Украина

В Черкассах Олимпик сыграл в безголевую ничью с Карпатами.

В перенесенном матче 17-го тура Олимпик принимал Карпаты на "домашнем" поле в Черкассах. Встреча несла формальный характер.

Особого турнирного значения матч не имел и футболисты ярко это продемострировали зрителям. Без ворот играли команды в первой половине. Основной "экшн" разворачивался в середине поля. Футболисты, в основном, просто катали мяч возле центрального круга. Игроки Олимпика были немного активнее, пытались доставлять мяч в штрафную с помощью фланговых прострелов, но защита Карпат хладнокровно отбивала потенциальные угрозы.

Первый по-настоящему голевой момент в матче возник на 25-й минуте. Грисьо совершил отличный проход и пробил прямо по центру. Махарадзе ногами отбил мяч, а Эмерсон вынес его из штрафной. После этого команды продолжили демонстрировать демотивацию к футболу.

Во втором тайме команды допускали очень много ошибок, и мяч надолго не задерживался ни у одной. Активнее заиграл после перерыва Моха, который пытался индивидуальным мастерством вносить хоть какое-то разнообразие в игру.

Самый опасный момент во втором тайме был у Олимпика на 73-й минуте. Гошкодеря бил в падении через себя, но Боровик выручил Карпаты. Попытки тренеров заменами изменить что-то на поле, не повлияли на рисунок игры, команды продолжили катать мяч в середине поля до финального свистка.

Олимпик – Карпаты 0:0

Олимпик: Махарадзе — Гошкодеря (Брикнер, 88), Цимбалюк, Олейник (Гринь, 60), Немчанинов — Моха, Матяж (Сергийчук, 79), Гришко, Богданов, Иллой-Айет — Шестаков

Карпаты: Боровик — Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Мирошниченко — Филимонов, Ксенз, Чачуа, Клец, Грисьо (Гуцуляк, 34) (Хомченко, 90+1)- Гладкий

Предупреждения: Филимонов, Ксенз, Иллой-Айет, Зубейко